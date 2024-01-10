السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني: الانطلاقة بديربي مدريد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي تنطلق غدًا وتستمر حتى الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري. تحظى البطولة باهتمام عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتحول ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض إلى ساحة تشهد المنافسة بين أربعة من أبرز الأندية الإسبانية، وهي ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو أوساسونا.

تنطلق البطولة غدًا بلقاء يجمع ريال مدريد بجاره أتليتكو مدريد عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (السابعة مساءً بتوقيت غرنتش). يطمح ريال إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة في السعودية، وهو الذي يشارك في هذه النسخة كونه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي 2022- 2023، بينما يسعى منافسه أتليتكو مدريد إلى الفوز باللقب لأول مرة في السعودية، بعد مشاركته في النسخة التي أقيمت مطلع العام 2022، واحتضنتها الرياض، وغادر حينها من نصف النهائي بعد خسارته أمام منافسه أتليتكو بلباو.

ولا تقتصر أهمية كأس السوبر الإسباني على إسبانيا وحدها، بل تتجاوز الحدود الوطنية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ كرة القدم الأوروبية.

ريال مدريد يلعب ضد أتلتيكو مدريد

وبالنظر إلى ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، وقبل الحضور في المملكة لخوض غمار منافسات السوبر، فإن ريال مدريد يتربع على صدارة البطولة برصيد 48 نقطة، فيما يبتعد خصمه أتلتيكو مدريد بفارق (10) نقاط عن المتصدر، وهو ما فرض عليه الوجود في المركز الخامس برصيد (38) نقطة.

واختار الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم البارز خافيير ألبرولا روخاس لإدارة المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وأتلتيكو.

سيكون ألبرولا الحكم الميداني، ويساعده ألفريدو رودريغيز مورينو وتيودور ماجان وفرانسيسكو خوسيه ماسو.

برشلونة في مواجهة أتليتكو أوساسونا

وفي المواجهة الثانية من البطولة التي ستقام بعد غدٍ الخميس في ذات التوقيت (العاشرة مساءً بتوقيت المملكة - السابعة مساءً بتوقيت غرنتش)، يلتقي فريق برشلونة نظيره أتليتكو أوساسونا، حيث يأمل الفريق الكتالوني (بطل الدوري الموسم الماضي) أن يكرر إنجازه الذي تحقق قبل عام، حين فاز على غريمه التاريخي ريال مدريد، كما تسعى فرقة المدرب تشافي للتتويج بأول الألقاب المحلية بالموسم الجاري. في المقابل يحط أوساسونا رحاله في الرياض لأول مرة، ويأمل أن يسجل المفاجأة وتحقيق لقب تاريخي يزين خزينة النادي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا هذا الموسم برصيد (41) نقطة، فيما يحضر أتليتكو أوساسونا "وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا" في المركز الـ(12)، برصيد (22) نقطة فقط.



وصول فريق برشلونة إلى الرياض (واس)

يشار إلى أن بعثتي فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وصلتا أمس إلى مدينة الرياض، فيما تصل بعثة فريقي برشلونة وأتلتيكو أوساسونا اليوم.

القنوات الناقلة لكأس السوبر

ستكون المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وأتلتيكو متاحة للمشاهدة عبر القناة الرياضية السعودية المشفرة SSC1 HD.

ولمن يفضلون متابعة اللقاء عبر الإنترنت، سيتم بث المباراة مباشرة عبر منصة شاهد، الناقل الإلكتروني الحصري لمباريات كأس السوبر الإسباني.

تؤكد استضافة السعودية لهذه البطولة للعام الرابع على التوالي على القدرات الاستثنائية التي تجعل المملكة وجهة لا غنى عنها لعشاق الرياضة ورواد الملاعب.