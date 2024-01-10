القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن القنوات الفضائية الناقلة لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وتشهد الساعات القادمة مباراة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في لقاء حاسم ببطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، على ملعب الأول بارك، اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

أقرأ أيضًا.. الهلال يفاجئ البليهي قبل كأس أمم أسيا

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الريال ضد أتلتيكو، بالفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا، في نهائي السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC1 HD، الناقل الحصري لمباريات السوبر الإسباني.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، للمعلقين علي سعيد الكعبي ورؤوف خليف.