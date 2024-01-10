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ريال مدريد يسعى لتخطى عقبة أتليتكو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي نظيره أتلتيكو، مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم بين الملكي و أتلتيكو، مع المتأهل من مواجهة أوساسونا مع ، فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل.

تصريحات أنشيلوتي 

وصرح أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد في تصريحاته قبل المواجهة المرتقبة أمام اتليتكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قائلًا: “إنها مباراة مهمة، سنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل الفوز”.

وأكمل تصريحاته: “يعد أتلتيكو مدريد فريقًا يقاتل ويملك الجودة، ستكون مباراة تنافسية، لا أحب مواجهتهم، إنهم فريق صعب”.

وتابع حديثه: “ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قويان، اللعب أمامنا أمر صعب أيضًا”.

وواصل: “الخسارة من الروخيبلانكوس في ديربي الدور الأول مؤلمة، يمكننا أن نكون أفضل عما كنا عليه بمواجهة الدوري”.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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