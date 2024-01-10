ليفربول يواجه فولهام وقمة بين الريال وأتلتيكو.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 10-1-2024، عدد من المواجهات القوية على مستوى كأس رابطة الأندية، وكأس السوبر الإسباني وكأس إيطاليا.

وتُلعب اليوم 3 مواجهات في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، حيث يلتقي الجونة مع البنك الأهلي، ويلعب بيراميدز مباراة قوية مع فاركو، ويصطدم سيراميكا كليوباترا بنظيره إنبي.

وفي نصف نهائي السوبر الإسباني، يستضيف ملعب "الأول بارك" مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في النهائي، يوم الأحد المقبل.

وفي كأس إيطاليا، يلتقي لاتسيو مع روما على ملعب "الأوليمبيكو"، ويواجه ميلان نظيره أتالانتا بملعب "سان سيرو".

ويواجه ليفربول فريق فولهام، في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين، على ملعب "آنفيلد".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس رابطة الأندية المصرية

الجونة ضد البنك الاهلي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

بيراميدز ضد فاركو، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

كأس رابطة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد فولهام، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

كأس إيطاليا

لاتسيو ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد أتالانتا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مباريات ودية

الكونغو الديمقراطية ضد بوركينا فاسو، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

السعودية ضد هونج كونج، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ssc".

تونس ضد الرأس الأخضر، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".