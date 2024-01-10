مانشستر يونايتد يوافق على رحيل سانشو إلى بوروسيا دورتموند

وافقت إدارة نادي مانشستر يونايتد على رحيل الإنجليزي جادون سانشو لاعب الفريق، إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة.

وبات سانشو خارج حسابات المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج، بعدما قام باستبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية عقب دخوله في مشادة عنيفة مع مدربه الهولندي.

وكتب الصحفي أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة “إكس”: “جادون سانشو سيعود إلى دورتموند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد”.

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وتابع: “تم التوصل لاتفاق بين اليونايتد ودورتموند على صفقة إعارة بقيمة 4 ملايين يورو”.

وشدد رومانو على عدم وجود بند لخيار شراء سانشو عقب نهاية الإعارة مع دورتموند، مع دفغ النادي الألماني جزء من راتب اللاعب من قيمة الإعارة.

وواصل: “دورتموند ينتظر أن يسافر سانشو إلى ألمانيا اليوم، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها”.

واختتم: “سانشو أراد العودة إلى بوروسيا دورتموند، وضغط منذ أيام، وقد انتهى الأمر الآن”.

وكان سانشو قد غادر صفوف بوروسيا دورتموند عام 2021، منضما إلى مانشستر يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.