الزمالك يفوز علي عثماثون بثمانيه نظيفه

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من كل من معاذ علاء وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

وسجل عمر جابر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثالثة بعدما تسلم تمريرة متقنة من مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، وسددها بقوة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى عثماثون طنطا.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي قابلها بضربة رأسية لترتطم بالقائم الأيسر وتعود له من جديد ليتابعها بضربة رأسية داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال بتشكيل مختلف، و شارك كل من محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد زكي وحاتم سكر ومصطفى شكري ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد "دونجا" وسيد عبدالله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.

وأضاف سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز السنغالي إبراهيما نداي الهدف الرابع في الدقيقة 62 بعد متابعة تسديدة نبيل عماد "دونجا" التي ارتدت من العارضة وتابعها نداي داخل الشباك.

وفي الدقيقة 68 أضاف نداي الهدف الهدف الخامس للزمالك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف سامسون الهدف السادس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 75 أضاف إبراهيما نداي هدف الزمالك السابع بعد هجمة منظمة بينه وبين البنيني سامسون أكينيولا، وسدد اللاعب السنغالي الكرة بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى عثماثون طنطا.

وفي الدقيقة 85 سجل سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثامن بعد تمريرة من مصطفى شكري داخل منطقة الجزاء، ليراوغ اللاعب البنيني دفاع عثماثون طنطا ويسددها داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بثمانية أهداف دون رد.