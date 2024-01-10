شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وصبحى وعمر جابر و الونش.. التهانى تنهال على زيزو فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، كما هائلا من التهاني من لاعبى كرة القدم، سواء معه فى الفريق أو بفريق أخر، بمناسبة عيد ميلاده الثامن والعشرون ، حيث أنه من مواليد 10 يناير 1996.

حيث هنأه كلا من أحمد فتوح ومحمد صبحى ومهند لاشين، ومحمود حمدى الونش، وهشام صلاح، وحاتم سكر، ويوسف أوباما، وعمر جابر، وإسلام جابر، وعمرو السيسى وعبد الله سيد نيمار، وإبراهيما نداى، كريم حافظ، ويوسف أسامة نبيه، ومحمد عواد ومصطفى محمد بالإضافة إلى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزماك، ومحمد اسامة طبيب الفريق.



فتوح



اوباما

وكتب فتوح كل سنة وأنت طيب يا اخويا مع نشر صورة تجمعه بزيزو، كما كتب يوسف أوباما " happy birthday " ، وهو نفس ما كتبه الونش الذى نشر صورة تجمعه باللاعب بقميص المنتخب.



الونش



عمر جابر

بينما نشر عمر جابر صورة تجمعه بزيزو خارج الملعب ، و كتب عليها "اخويا" ، وبالانتقال الى صفحة محمد صبحى حارس الفريق فنشر صورة للثنائى و كتب عليها كمل سنة وانت طيب ياحبيبى و سنة سعيدة عليك.



محمد صبحى



نداى

كما نشر نيمار صورة من تدريب الزمالك وهنأه قائلا:" اخويا و حبيب قلبى كل سنة وانت طيب يا زوز وان شاء الله تكسر الدنيا يا حبيبى



عمرو السيسى

وكذلك إبراهيما نداى لاعب الفريق الذى نشر صورة مع زيزو أيضا في احدى المباريات، وكذلك عمرو السيسى لاعب الفريق الذى نشر صورة من مران المنتخب مع زيزو وكتب عليها:" كل سنة وانت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنة