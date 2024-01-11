برشلونة يهزم أوساسونا ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز برشلونة على أوساسونا بهدفين دون رد، في المواجهة المقامة على ملعب الأول بارك في السعودية، مساء اليوم الخميس في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هدف برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 59 ثم اضاف لامين جمال هدف ثاني في الدقيقة 93 من عمر المباراة

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد يوم الاحد المقبل قي نهائي السوبر الاسباني بعد فوز الاخير على اتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

في حراسة المرمى: إيناكي بينا.

في الدفاع: أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، جول كوندي.

في الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

في الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراراً في عام 2019، بتغيير نظام بطولة كأس السوبر الإسباني، وإقامتها عن طريق منافسة بين 4 فرق، بدلاً من إقامتها بين فريقين فقط، وهم بطل الدوري والكأس.

وتعد "SSC Sports" قناة مجانية ولا تتطلب أي اشتراك، مما يسهل على عشاق الكرة الإسبانية متابعة اللقاء بسهولة ودون تكلفة إضافية. يتيح هذا النقل الحصري للقناة فرصة للجماهير في المنطقة لاستمتاع بمشاهدة الأحداث المثيرة والتنافس القوي في إطار بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق صافرة مباراة فريقي برشلونة، وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.