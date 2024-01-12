برشلونة يلاقي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على أوساسونا بهدفين

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على نظيره فريق أوساسونا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة الإسبانية، والمقامة ملعب الأول بارك الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

سجل هدفي البارسا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، في الدقيقة 59، وأضاف لامين يامال الثاني في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق برشلونة إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني، لملاقاة ريال مدريد الذي تخطى فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 5/3، أمس السبت.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني:

تقام مباراة النهائي يوم الأحد المقبل 14 يناير، بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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