موقف رافينيا من خوض نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تطورات إصابة رافينيا في مباراة برشلونة ضد أوساسونا الأخيرة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز بثنائية على نظيره أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة السعودية.

وضرب برشلونة بهذه النتيجة موعدًا ناريًا أمام ريال مدريد، في كلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني، والمقرر لها مساء الأحد المقبل في تمام التاسعة.

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وأوضحت صحيفة “اس” الإسبانية، أن الاختبارات الأولية بشأن إصابة البرازيلي رافينيا، تشير إلى إصابة طفيفة جدًا وتم استبعاد وجود تمزق في أوتار الركبة تمامًا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أنه سيكون هناك المزيد من الاختبارات غدًا ولكن في الوقت الحالي لن يتم استبعاده ابدًا من نهائي كأس السوبر يوم الأحد.

وغادر البرازيلي مباراة برشلونة الأخيرة بعد إصابته، ليثير قلق جماهير النادي الكتالوني