هل أصبحت ايام تياجو سيلفا معدودة في تشيلسي ؟

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب عقد الاعب البرازيلي الكبير تياجو سيلفا من نهايته مع نادي تشيلسي الأنجليزي يبدو أن ايام المدافع المخضرم باتت معدودة في قلعة ستامفورد بريدج .

فقد أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان مسؤولي نادي تشيلسي لم يقوموا بفتح قنوات اتصال مع تياجو سيلفا لتجديد تعاقده مع تشيلسي وان المدافع البرازيلي والذي يقدم موسما رائعا مع تشيلسي بات مقتنعا بأنه سيكون خارج أسوار ستامفورد بريدج في الموسم الجديد .

وقالت الصحيفة البريطانية ان تياجو سيلفا - ٣٩ عاما - تلقى عددا من العروض منها اندية داخل الدوري الأنجليزي مثل نيوكاسل و توتنهام و بورنموث وايضا من خارج الدوري الأنجليزي في الدوري السعودي واخيرا من اندية في الدوري البرازيلي..

من جانبه أكد الارجنتيني موريسيو بوكيتينو المدير الفن لفريق تشيلسي ان الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للحديث مع الاعبين حول تجديد التعاقدات مع الاعبين بل وقت التركيز الكامل داخل الملعب للحصول على أفضل النتائج .

وأضاف المدير الفني لتشيلسي : الان امر التجديد لتياجو سيلفا بين الاعب و إدارة النادي لتقرير الأفضل بالنسبة للطرفين .

يذكر ان تياجو سيلفا تعاقد مع تشيلسي في صفقة انتقال حر قبل موسمين قادما من نادي باريس سان جيرمان وادي ادائا طيبا مع النادي اللندني على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بالفريق ككل .