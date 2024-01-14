الامارات | "غواصو اللؤلؤ" يستهدف الثأر من "محاربي التايغوك" في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب البحرين مشواره في النسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا لكرة القدم بمواجهة صعبة أمام كوريا الجنوبية الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من البطولة القارية.

ويشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد مواجهة ثأرية بين البحرين وكوريا الجنوبية، التي أطاحت بـ"غواصين اللؤلؤ " من دور الـ16 خلال النسخة الماضية من كأس آسيا بالإمارات عام 2019 بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي، قبل أن يسجل كيم جين سو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 107.

وخاض منتخب البحرين أربع مباريات في الشهرين السابقين لكأس آسيا، حيث فاز على اليمن 2 /صفر ثم خسر أمام الإمارات صفر/ 2 في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، قبل أن يخسر تجربتيه الوديتين أمام أستراليا صفر/ 2 وأمام أنغولا صفر/ 3.

على الجانب الأخر حقق منتخب كوريا الجنوبية سلسلة من النتائج الإيجابية مؤخرا حيث فاز على سنغافورة 5 /صفر والصين 3 /صفر في التصفيات المؤهلة للمونديال قبل أن يهزم العراق وديا بهدف دون رد.

وتصب المواجهات المباشرة لصالح منتخب كوريا الجنوبية حيث فاز "محاربو التايجوك" في 16 مواجهة أمام البحرين مقابل ثلاث هزائم وخمس تعادلات.

وودع منتخب البحرين المونديال الآسيوي 4 مرات من الدور الأول في أعوام 1988 و2007 و2011 و2015، بينما عبر للدور الثاني في النسخة الأخيرة عام 2019 بالإمارات، وخرج بصعوبة بالغة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16.

لكن ما فعله المدرب الكرواتي يوري ستريشكو في كأس آسيا 2004 لن ينسى، عندما قاد منتخب البحرين لأفضل إنجاز في تاريخه القاري باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام اليابان في الدور قبل النهائي ثم خسارة أخرى أمام إيران في مباراة الميدالية البرونزية.

وتأهل منتخب البحرين لكأس أمم آسيا 2023 بعد تصدره المجموعة الخامسة في الدور الثالث من التصفيات محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على ماليزيا وتركمانستان وبنجلاديش، وسجل خلالها 5 أهداف بينما استقبل مرماه هدفا وحيدا.

ويرتكز منتخب البحرين على عدد من الأعمدة أبرزها حارس المرمى المخضرم إسماعيل محمد جعفر لاعب المحرق البحريني البالغ من العمر 38 عاما والذي يحمل شارة قيادة الفريق متسلحا بخبرات 135 مباراة دولية، كما يبرز أيضا الثلاثي عبد الله يوسف هلال، وسالم عادل حسن، علي مدين.

من جانبه توج منتخب كوريا الجنوبية، بأول لقبين من البطولة في عامي 1956 و1960 وإجمالا لعب 67 مباراة طوال تاريخه في كأس آسيا، حقق 36 فوزا مقابل 36 تعادلا و16 خسارة، وسجل 106 أهداف مقابل 64 في مرماه.

بخلاف أول لقبين يملك منتخب كوريا الجنوبية إرثا ثقيلا ويسعى وراء عرش مفقود منذ 64 عاما، حيث حل وصيفا لبطل المونديال الآسيوي 4 مرات في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015، كما حصل على الميدالية البرونزية 3 مرات في أعوام 2000 و2007 و2011.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية لكأس أمم آسيا 2023 بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الثاني للتصفيات برصيد 16 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم وسط مجموعة ضمت أيضا منتخبات لبنان وتركمانستان وسريلانكا ، في الوقت الذي انسحبت فيه كوريا الشمالية من التصفيات.

ويقود المدرب الألماني يورجن كلينسمان المهمة الفنية لمنتخب كوريا الجنوبية، حيث تولى المسؤولية في شباط/فبراير الماضي، وذلك في تجربته الثالثة مع المنتخبات بعد عامين مع ألمانيا وخمسة أعوام في تدريب المنتخب الأمريكي.

ويملك منتخب كوريا الجنوبية كوكبة من النجوم خاصة على مستوى خطي الوسط والهجوم ، ويتصدر هذه الكوكبة، سون هيونج مين، نجم توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي، حيث يحمل شارة قيادة كوريا الجنوبية ويتمتع بخبرة دولية كبيرة بفضل تسجيله 41 هدفا في 116 مباراة في مسيرة بدأت عام 2010.

يرتكز نجم توتنهام على ركائز أخرى في صفوف منتخب بلاده مثل كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ، الذي سجل 4 أهداف في 55 مباراة دولية وكان من بين المرشحين في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لدوره البارز في تتويج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ويبرز أيضا هوانج هي تشان، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، الذي سجل 12 هدفا في 59 مباراة دولية، ويمثل لي كانج إن، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جيل الشباب، حيث سجل 4 أهداف في 18 مباراة بقميص كوريا الجنوبية.