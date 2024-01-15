إيدرسون يتفوق على بونو وكورتوا ويحصد جائزة أفضل حارس في العالم 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم الاثنين، حصول البرازيلي إيدرسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة “ذا بيست“، كأفضل حارس في العالم.

وحصد إيدرسون جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن العام الماضي 2023، والمقدمة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، في الحفل الضخم المقام حاليًا في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفاز إيدرسون على الثنائي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

وجاء تتويج إيدرسون بعدما قاد مانشستر سيتي للخماسية التاريخية في الموسم الماضي، والتي كان آخرها تتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2023، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا: انتهت.. الهلال يقترب من الإعلان عن صفقته الشتوية خلال ساعات

وقال إيدرسون في تعليقه بعد فوزه بالجائزة كأفضل حارس مرمى في العام:” شكر خاص للنادي واللاعبين وعملهم الكبير في كل السنوات الماضية. إنها سعادة كبيرة لي “.

وعلى جانب آخر، فاز بيب جوارديولا بلقب أفضل مدير فني، متفوقًا على الثنائي الإيطالي إنزاجي وسباليتي.