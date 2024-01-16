جيرونا: نتابع بطولة أمم أفريقيا واللاعبين المصريين مميزين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، أنهم يتابعون بطولة كأس أمم أفريقيا مضيفا أن مستوى اللاعبين المصريين مميز.



أضاف كيكي كارسيل في تصريحات تلفزيونية، نتابع بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل جيد جدا، والمجموعة التي تعمل معنا سيتي جروب تراقب معنا البطولة للنظر إلى الصفقات التي يُمكن التعاقد معها من تلك البطولة.

وواصل: مستوى اللاعبين المصريين مميز، ولكن عندما نشاهد بطولة كأس الأمم أو نشاهد منتخب مصر، نرى أن اللاعبين يلعبون بطريقة مميزة مثل محمد صلاح الذي يعد أفضل لاعب في العالم.

وتابع كارسيل : لا نفكر في مواجهة ريال مدريد فقط بل نفكر في مبارة تلو الأخرى، تلك المواجهات الكبرى مثل مواجهة ريال مدريد بالطبع هامة لحسم البطولات، ولكن تفكيرنا في مباراة تلو مباراة.

