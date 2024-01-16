جيرونا: لا نفكر في مباراة ريال مدريد ولدينا القدرة لشراء نجوم عالميين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، أنهم يتابعون بطولة كأس أمم أفريقيا مضيفا أن مستوى اللاعبين المصريين مميز.



أضاف كيكي كارسيل في تصريحات تلفزيونية، نادينا يتقدم ويتطور أسبوع بعد أسبوع، نلعب مع الكبار وننتظر مواجهة ريال مدريد.

وتابع: الموسم الماضي كان جيد بالنسبة لنا، تعاقدنا هذا الموسم مع مدرب جيد جدا، ويُقدم كرة قدم جيدة ومنتظرين تحقيق أهداف أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن النادي لا يفكر في مواجهة ريال مدريد فقط بل يفكر في مبارة تلو الأخرى، تلك المواجهات الكبرى مثل مواجهة ريال مدريد بالطبع هامة لحسم البطولات، ولكن تفكيرنا في مباراة تلو مباراة.

وتابع: الفريق الحالي يضم لاعبين مميزين ولكننا سندعم الفريق أيضا في الميركاتو.

وأشار: نتابع بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل جيد جدا، والمجموعة التي تعمل معنا سيتي جروب تراقب معنا البطولة للنظر إلى الصفقات التي يُمكن التعاقد معها من تلك البطولة.

وواصل: مستوى اللاعبين المصريين مميز، ولكن عندما نشاهد بطولة كأس الأمم أو نشاهد منتخب مصر، نرى أن اللاعبين يلعبون بطريقة مميزة مثل محمد صلاح الذي يعد أفضل لاعب في العالم.

وتابع: لا نفكر في مواجهة ريال مدريد فقط بل نفكر في مبارة تلو الأخرى، تلك المواجهات الكبرى مثل مواجهة ريال مدريد بالطبع هامة لحسم البطولات، ولكن تفكيرنا في مباراة تلو مباراة، مضيفا: لدينا القدرة المالية للتعاقد مع نجوم عالميين وأسماء لامعة.

