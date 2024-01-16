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فيكتور أوسيمين يلمح إلى وجهته المقبلة بعد نابولي الإيطالي

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فيكتور أوسمين

فيكتور أوسمين

ألمح النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي إلى وجهته المقبلة التي يرغب باللعب لها في المستقبل، حال رحيله عن فريق الجنوب.

ويرتبط فيكتور أوسيمين بالرحيل عن صفوف نابولي واختيار تحدي جديد بالانتقال واللعب في الممتاز.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلها الصحفي “فابريزيو رومانو” عندما سئل عن الانتقال للبريميرليج: “بالطبع في يوم من الأيام”.

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وأضاف: “أحب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتأكيد”.

وواصل: “لكن في الوقت الحالي لدي خطط أخرى لمسيرتي المهنية ، عندما يحين الوقت سيعرف الجميع”.

ويتواجد فيكتور أوسيمين حالياً مع منتخب بلاده نيجيريا المشارك في كأس الأمم الأفريقية 2024.

وكان فيكتور أوسيمين قد سجل هدف خلال تعادل منتخب بلاده في الجولة الأولى ضد غينيا الاستوائية بهدف لمثله.

ويملك فيكتور أوسيمين عقد مع نابولي حتى صيف 2026، ويعد هو أكثر الفرق المرشحة للتعاقد مع اللاعب حيث يعاني البلوز في خطه الهجومي ويريد تعزيز هذا المركز ومع ذلك هناك خيارات أخرى مثل إيفان توني مهاجم برينتفورد وينافس أرسنال على ضمه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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