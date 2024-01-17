الامارات | الظهير البرازيلي لودي من مرسيليا إلى الهلال السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز الهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم صفوفه بتعاقده مع الظهير الأيسر الدولي البرازيلي رينان لودي من مرسيليا الفرنسي حتى عام 2027، حسب ما أعلن الفريقان اليوم. وقال اللاعب البالغ 25 عاماً في فيديو نشره فريق العاصمة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه متحمّس للعب مع الهلال. وكان لودي وصل إلى مرسيليا عام 2023 مقابل 13 مليون يورو، بعد مشوار مع أتلتيكو مدريد الإسباني بين 2019 و2023.

ويتعيّن على النادي الجنوبي تسديد 30% من قيمة إعادة البيع إلى أتلتيكو الذي أحرز معه لقب الدوري الإسباني عام 2021، فيما أشارت تقارير صحافية إلى ان قيمة الصفقة بلغت 23 مليون يورو (25 مليون دولار). وكان مرسيليا استعان الثلاثاء بالسويسري أوليسيس غارسيا من يونغ بويز، بعد ضمّ لاعب الوسط الكاميروني جان أونانا.

وقال النادي السعودي إن مراسم التوقيع بين لودي ورئيس الهلال فهد بن نافل جرت في العاصمة الفرنسية باريس، مقدّماً شكره للأمير الوليد بن طلال "نظير دعمه الصفقة". وسينضمّ صاحب 19 مباراة دولية إلى مواطنه مالكوم، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، حارس المرمى المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي الذين قدموا الصيف الماضي إلى الهلال بصفقات باذخة. لكن "الزعيم" مُني بضربة قوية بعد تعرّض أبرز نجومه نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، لاصابة قوية ستبعده طويلاً بعد فترة قصيرة من استقدامه من باريس سان جرمان الفرنسي.