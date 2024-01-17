الامارات | اللجنة المحلية المنظمة لمونديال "الشاطئية" تعقد اجتماعها الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية (دبي 2024) اجتماعها الدوري في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، مدير البطولة والعميد نبيل عبدالله مدير إدارة الطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي, والنقيب فهد العبدولي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إضافة إلى رؤساء فرق العمل التنفيذية في اللجنة المحلية.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات الخاصة بالاستضافة، حيث قام رؤساء فرق العمل باستعراض ما تم إنجازه وما هو قيد الإنجاز. وتطرقت فرق العمل إلى جوانب عدة، من حيث التنظيم والتي تعد من الأساسيات المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثل الجوانب الإعلامية والتسويقية و اللوجستية والأمنية وعمليات الجذب الجماهيري وتسهيل الوصول إلى الملعب ، إضافة إلى آخر مستجدات بناء الملعب والذي سيتم إنجازه في وقت قريب. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المُنظمة العليا حرص اللجنة على تكثيف اجتماعاتها للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق مونديال الشاطئية بأسابيع قليلة.

وقال رئيس اللجنة المُنظمة العليا أن جميع القطاعات تعمل للوصول إلى الجودة المطلوبة في التنظيم، مؤكداً أن الإمارات لها خبرات واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، ولديها طاقات وكفاءات قادرة على إنجاح أي حدث رياضي وبأحسن صورة. وأضاف "نعمل على جعل مونديال الشاطئية الإمارات 2024 أفضل نسخة من حيث التنظيم، حيث ستقوم جميع فرق العمل بتطبيق أعلى معايير الجودة، وستقدم خدمات ممتازة للجمهور والمنتخبات المشاركة".

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية والتي ستقام في حي دبي للتصميم، والجماهير التي ستحضر المنافسات من مختلف دول العالم، ستستمتع بتجربة رائعة تجمع ما بين قوة التنافس لنخبة المنتخبات ونجوم كرة القدم الشاطئية في العالم وروعة الأجواء سواء في المكان المميز والطقس الرائع وتوفر العديد من أماكن الضيافة والتسوق ذات الشهرة العالمية الواسعة.