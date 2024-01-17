الامارات | المغرب يدشن رحلته في كأس إفريقيا بثلاثية على تنزانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشر منتخب المغرب عن أنيابه، وبعث برسالة شديدة اللهجة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم عن قدومه بقوة للمنافسة على اللقب القاري في هذه النسخة المقامة على كوت ديفوار. واستهل منتخب المغرب مشاركته في البطولة بفوز كبير 3 / صفر على منتخب تنزانيا، اليوم في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

ورغم الفوز الكبير، الذي يعد الأول للمنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية للمسابقة، فإنه تحقق بأقل مجهود في ظل عدم رغبة لاعبي المغرب في الإفراط في بذل الجهد، كما قام مدرب الفريق وليد الركراكي بعدة تبديلات في الشوط الثاني بعد اطمئنانه على النتيجة، من أجل إراحة نجومه في ظل اللقاءات المقبلة التي تنتظره خلال البطولة، التي يحلم المغاربة بالتتويج بكأسها للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة عام 1976 التي أقيمت في إثيوبيا.

وافتتح رومان غانم سايس، قائد الفريق، التسجيل لمصلحة المغرب 30، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب التنزاني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل منتخب المغرب النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77، فيما تكفل يوسف النصيري بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبات النصيري، نجم فريق أشبيلية الإسباني، أول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يهز الشباك في 4 نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية. بتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، قبل مواجهته المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

وأصبح هذا هو الانتصار الأكبر لمنتخب المغرب في تاريخ لقاءاته المباشرة مع تنزانيا بمختلف المسابقات، علما بأنه الفوز الثاني، الذي يحققه منتخب (أسود الأطلس) على منافسه في غضون شهرين تقريبا.

وكان المنتخب المغربي، الحاصل على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر عام 2022، فاز 2 / صفر على مضيفه المنتخب التنزاني في نوفمبر الماضي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.