للمشاركة في بطولة الوحدة الودية.. الزمالك يصل مطار أبو ظبي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار أبو ظبي بالامارات استعداداً ، للمشاركة في بطولة الوحدة الودية المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 الي 24 يناير الجاري.

وكان في إستقبال بعثة الزمالك وفد من الشركة المنظمة للبطولة هابي سيزونس حيث يشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق وهم الزمالك المصري و الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.