طرح تذاكر مباريات كأس موسم الرياض .. لقاء تاريخي بين رونالدو وميسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لبطولة كأس موسم الرياض والتي ستجمع بين أندية الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي عن طرح تذاكر مباريات كأس موسم الرياض مساء اليوم الخميس.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض إقامة 3 مباريات من العيار الثقيل وهي كالأتي:

الهلال x انتر ميامي .. 29 يناير

النصر x انتر ميامي .. 1 فبراير

الهلال x النصر .. 8 فبراير

وتعد مواجهة النصر وإنتر ميامي هي الأبرز والأقوى في البطولة حيث ستجمع العملاقين كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي في لقاء تاريخي، يُعيد ذكريات التنافس التاريخي الكبير بين الثنائي بعد غياب طال لسنوات.

ومن المتوقع أن يشهد موقع حجز تذاكر مباريات كأس موسم الرياض إقبالا كبيرًا في اللحظات الأولى من طرح التذاكر، حيث تترقب الجماهير لحظة الإعلان الرسمي عن طرحها خلال الساعات المقبلة.