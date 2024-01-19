الزمالك بزيه الأساسي أمام الوحدة الإماراتي في بطولة التحدي الودية

ياسر رشاد - القاهرة - تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، خلال مباراة الوحدة الإماراتي المقرر لها غدًا السبت في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الودية.

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يرتدي فريق الوحدة الإماراتي زيه التقليدي باللون الكحلي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للبطولة.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني، المدير الإداري ومصطفى ميلا، مسؤول المهمات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ستاد آل نهيان، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي.

كانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة، رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.