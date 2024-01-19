الامارات | الأهلي المصري وكريستيانو رونالدو يتوجان بجائزة عالمية جديدة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الناد الأهلي المصري بجائزة غلوب سوكر كأفضل نادِ في الشرق الأوسط عن عام 2023، خلال الحفل الذي يُنظم من قِبل مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي الرياضي السنوي، وهي الجائزة التي كان قد فاز بها النادي الأهلي من قبل عام 2021.

وظهر في القائمة النهائية للأندية المرشحة كلا من الأهلي المصري كممثل وحيدة لقارة إفريقيا إلى جانب 4 أندية أخرى وهي، الهلال والاتحاد والنصر من السعودية، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بجانب فوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وتسلم الجائزة رئيس النادي محمود الخطيب في الحفل السنوي، الذي شهد أيضا تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب أفضل نادي في العالم.

كما حصل هالاند هداف مانشستر سيتي، على لقب أفضل لاعب في العالم، وفاز رودري نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم،

كما فاز المدرب بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في سنة 2023، وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط كما حصل على جائزة أفضل هداف في العالم سنة 2023، وحصل خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي على جائزة أفضل رئيس نادي في العالم.