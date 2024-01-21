تعليق مثير من رونالدو على جوائز البالون دور وذا بيست بعد تتويج ميسي

أكد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، أن الجوائز الفردية فقدت مصداقيتها في السنوات الأخيرة، وجاء هذا بالتزامن مع هيمنة ميسي عليهم.

وقال رونالدو في تصريحاته لصحيفة “ريكورد” البرتغالية:” الكرة الذهبية وجائزة الأفضل فقدا مصداقيتهما تمامًا خلال السنوات الماضية “.

وأضاف رونالدو:” هذا لا يعني أن ليونيل ميسي لا يستحق الجائزة، أو كيليان مبابي وحتى هالاند لا يستحق نيل هذه الجوائز، يجب أن يكون هناك دورًا للأرقام في تحديد الفائز بتلك الجوائز، لأن الأرقام لا تكذب وهي الحقيقة الوحيدة في كرة القدم “.

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وتابع:” يجب مراجعة معايير تحديد الفائز بمثل هذه الجوائز وإعلانها للجميع حتى نفهم طريقة الاختيار، لست مندهشا من مستواي لأنني أعلم أنه لا يزال لدي الكثير من الإمكانيات لتقديمها “.

وواصل رونالدو:” أعلم أنني أستطيع تقديم الكثير من الأهداف للنصر والمنتخب الوطني، لذلك كان من المذهل على المستوى الشخصي أن أسجل 54 هدفاً، إذا عدت إلى الوراء وشاهدت ما حدث في مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني، فقد اعتبرني الناس في الواقع ضائعًا، ولكن الحقيقة هي أنني ركزت وأمضيت فترة رائعة في النصر، ولهذا السبب سجلت 54 هدفًا”.