قمة مثيرة تجمع نابولي وإنتر ميلان اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على منافسات كأس السوبر الإيطالي، بنسختها الرابعة في السعودية، وذلك في تمام الـ10 مساء.

ويستضيف ملعب «أول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، المباراة النهائية للبطولة، بعدما استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي، ومن قبلها منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني والذي توج به ريال مدريد على حساب برشلونة بفوزه عليه 4 - 1 الأسبوع الماضي.

وكان نابولي قد عبر إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على فيورنتينا بنتيجة (3-0)، فيما حجز إنتر ميلان مقعده بعد الانتصار على لاتسيو بالنتيجة ذاتها. وتعد هذه هي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 4 أندية.

وضمن نابولي مشاركته في كأس السوبر الإيطالي، بعد حصوله على بطولة الدوري، والتي غابت عن خزائنه 33 عاما، إذ حسم الفريق اللقب قبل 5 مراحل من نهاية المنافسات، بقيادة المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي الأول.

ويمني نابولي نفسه بالحصول على اللقب، والذي حققه آخر مرة عام 2014 على حساب يوفنتوس.

أما منافسه إنتر ميلان، فقد أعاد الكرَّة مجددا في المشاركة بالسوبر الإيطالي، بعد حصوله على كأس إيطاليا للمرة الثانية تواليا، عندما قلب الطاولة على فيورنتينا بهدفينِ لهدف، سجلهما قائد الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وتحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وتأتي بطولة كأس السوبر الإيطالي، ضمن حزمة من الأحداث والفعاليات التي تحتضنها المملكة، في تأكيد على أنها باتت موطنا ووجهة للرياضات والرياضيين، فيما تندرج هذه الفعاليات تحت برنامج جودة الحياة، سعيا لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة «رؤية السعودية 2030».