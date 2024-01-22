مصر تتأخر بهدف أمام الرأس الأخضر في الشوط الأول بـ كأس أمم أفريقيا

خسر منتخب مصر من نظيره الرأس الأخضر في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبدأ اللقاء سريعًا من جانب الفريقين، وكثف منتخب مصر محاولاته لتسجيل هدف مبكر.

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وأهدر مصطفى محمد فرصة محققة لهز الشباك بعدما تلقى عرضية متقنة لكنها يسددها رأسية خارج الملعب.

وسدد إمام عاشور نجم منتخب مصر كرة قوية لكن حارس كاب فيردى يتصدى لها.

وأهدر أحمد فتوح هدف لمنتخب مصر في نهاية الشوط الأول، بعدما سددها قوية لتصطدم بدفاع الرأس الأخضر.

وسجل هدف جيلسون تافاريس هدف التقدم لمنتخب الرأس الأخضر في شباك مصر بالدقيقة 45.

وبدأ منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – منعم – حجازي – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.

في الهجوم: عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – مصطفى محمد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بـ كأس أمم أفريقيا، رفقة منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، فيما يتصدر منتخب الرأس الأخضر الترتيب برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخب موزمبيق في المرتبة الرابعة برصيد نقطة، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.