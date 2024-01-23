تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ميدلزبره اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو على تشكيل تشيلسي الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد ميدلزبره في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي :

حراسة المرمي: جوردي بيتروفيتش.

الدفاع: ليفي كوليل، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، نالو جوستو.

الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور كلاجير.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، كول بالمر، أرماندو برويا.

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بينما يأمل ميدلزبره تحقيق مفاجأة بإقصاء البلوز واقتناص بطاقة التأهل للنهائي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ميدلزبره بهدف دون رد على ملعب ريفرسايد ستديوم يوم 9 يناير الماضي، سجله اللاعب هايدن هاكني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

موعد مباراة تشيلسي وميدلزبره اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكلفت قنوات بي إن سبورت الرياضية المعلق جواد بدة بهمة الوصف والتعليق على المباراة المرتقبة.