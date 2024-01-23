تشكيل تشيلسي لمواجهة ميدلزبره في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ميدلزبره، في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستضيف تشيلسي نظيره ميدلزبره، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق أحداث مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بخسارة البلوز من ميدلزبره بنتيجة هدف وحيد، حيث يجب أن يحقق تشيلسي الفوز من أجل التأهل إلى نهائي الرابطة.

تشكيل تشيلسي أمام ميدلزبره

حراسة المرمي: جوردي بيتروفيتش.

الدفاع: ليفي كوليل – تياجو سيلفا – أكسيل ديساسي – تشيلويل.

الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – مودريك.

الهجوم: رحيم ستيرلينج – كول بالمر – أرماندو برويا.