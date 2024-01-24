تشيلسي يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بنصف دستة أهداف أمام ميدلزبره

تأهل فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب ميدلزبره بنصف دستة أهداف.

وانتصر فريق تشيلسي على حساب نظيره ميدلزبره، بنتيجة 6-2 مجموع مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستضاف فريق تشيلسي نظيره ميدلزبره، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وافتتح أهداف فريق تشيلسي، اللاعب جوني هاوسون، في الدقيقة 15 عن طريق الخطأ في مرماه، وأضاف إينزو فرنانديز الهدف الثاني خلال الدقيقة 29.

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وواصل البلوز سيطرته على لقاء كأس الرابطة الإنجليزية، بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 36 عن طريق أكسيل ديساسي، وأضاف كول بالمر الرابع في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني، تمكن تشيلسي من إضافة المزيد من الأهداف، حيث أحرز كول بالمر وتوني مادويك، الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 77 و81.

وأحرز مورجان روجرز، هدف ميدلزبره الوحيد في اللقاء خلال الدقيقة 88.

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة ليفربول ضد فولهام، لمواجهته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.