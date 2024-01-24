ليفربول تحت رحمة اتحاد الكرة .. الفيفا يمنع صلاح من المشاركة مع ناديه وعقوبات في حالة المخالفة (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - سافر محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى إنجترا، صباح اليوم الأربعاء، لتلقي العلاج مع ناديه، وذكرت صحيفة "تايمز البريطانية"، أمس الإثنين، إن النادي الإنجليزي يأمل تعافي نجمه محمد صلاح في الوقت المناسب، للالتحاق بمباراتي تشيلسي وأرسنال.

وتشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في هذه الحالة إلى أن محمد صلاح لا يمكن له المشاركة مع نادي، أثناء خوض منتخب مصر منافسات الأمم الإفريقية، دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء نص المادة الخامسة بـ "محلق انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية" كالآتي: "اللاعب الذي تم استدعاؤه من قبل اتحاده لأحد الفرق الممثلة له، ما لم يتفق الاتحاد المعني على خلاف ذلك، لا يحق له اللعب للنادي الذي تم تسجيله فيه خلال الفترة التي تم إطلاق سراحه فيها أو كان ينبغي له ذلك، وقد لا يتم إطلاق سراحه وفقاً لأحكام هذا الملحق بالإضافة إلى فترة إضافية مدتها خمسة أيام".

وتعرض محمد صلاح للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة غانا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وأعلن الاتحاد المصري سفر اللاعب لاستكمال علاجه.

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