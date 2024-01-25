الامارات | مصرع 3 مشجعين لإشبيلية خلال توجههم لحضور لقاء أتلتيكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ثلاثة من مشجعي إشبيلية مصرعهم في حادث مروري اليوم أثناء توجههم لمشاهدة مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، وفق ما أفاد النادي الأندلسي. وقال النادي في بيان "يأسف إشبيلية بشدة لوفاة ثلاثة من المشجعين الذين فقدوا حياتهم هذا الصباح، تعرضوا لحادث مروري أثناء توجههم الى مدريد لحضور مباراة الليلة".

وتابع "النادي (يقف) بجانب عائلاتهم وأصدقائهم في هذه اللحظات الصعبة. وتخليداً لذكراهم، سيرتدي اللاعبون شارة سوداء". وقال إشبيلية إنه طلب من الاتحاد الإسباني الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة. ووقع الحادث على الطريق السريع "أي 4" بالقرب من حديقة ديسبينابيروس، على بعد قرابة 270 كلم جنوب مدريد وفقاً لتقارير إسبانية. ويلتقي إشبيلية مع أتلتيكو في العاصمة على ملعب "ميتروبوليتانو" في ربع نهائي الكأس، حيث يسعى الى اللحاق بريال سوسييداد وأتلتيك بلباو وريال مايوركا الى نصف النهائي.