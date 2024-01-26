الامارات | المصنفتان الأولى والثانية على العالم تشاركان في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة المصنفات الـ10 الأوائل في الدورة القادمة من البطولة، بمن فيهن المصنفتان الأولى والثانية على العالم، إيغا شفيونتيك وإرينا سابالينكا. وتسعى شفيونتيك لتعويض خسارتها أمام باربورا كريتشيكوفا في المباراة النهائية لدورة العام الماضي، وتحقيق الفوز بالبطولة. وباتت بطولة دبي لـ«تنس السيدات» إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس. وتضم قائمة المشاركات في البطولة كلاً من إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون والمصنفة الثالثة عالمياً، وجيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، وماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة عالمياً، وماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالمياً، وكارولينا موتشوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، ويلينا أوستابينكو، المصنفة العاشرة عالمياً. وتُقام بطولة السيدات بين 18 و24 فبراير، تليها بطولة الرجال بين 26 فبراير والثاني من مارس، التي تُقام في إطار منافسات جولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة.