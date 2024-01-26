الامارات | عموتة يكشف حقيقة الهروب من اليابان.. الأردن لم يتعمد الخسارة من البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الأردني، المغربي حسين عموتة، أن الخسارة أمام نظيره البحريني 0-1، اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023، جاءت بسبب عدم قدرة اللاعبين على خلق الفرص، وتهديد مرمى المنافس.

قال المدرب في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "الأداء في المباراة لم يكن بحجم الطموح، ولم يقدم اللاعبون الذين شاركوا في المواجهة الصورة المطلوبة"، لافتاً إلى أنه لم يشرك كل اللاعبين الأساسيين في المباراة، من أجل تجنب الحصول على بطاقات صفراء، وبالتالي الإيقاف في الدور المقبل، مشيراً إلى أنه منح عددا كبيرا من اللاعبين البدلاء الفرصة وكان يجب أن يتم استثمارها.

ونفى عموتة أن يكون تعمد عدم الفوز في المباراة من أجل تجنب مواجهة المنتخب الياباني القوي في الدور المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لا يمكن أن يشرك أمام البحرين لاعبين حاصلين على بطاقات صفراء في المباريات السابقة، ما قد يوقفهم عن المشاركة في الدور المقبل.

وأوضح عموتة أن المنتخب الأردني ضمن التأهل قبل المباراة بغض النظر عن المركز الذي سيكون فيه، وكان بالإمكان أن يكون أول المجموعة أو في المركز الثاني أو الثالث.

وأكد عموتة على ضرورة وضع مباراة البحرين جانباً، والبدء في الإعداد للدور المقبل.