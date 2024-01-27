الامارات | 30 مليون يورو لا تكفي الاتحاد السعودي لضم سولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض نادي الاتحاد السعودي الذي تلقاه خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 30 مليون يورو.

وقال الأرجنتيني مارتن جواستاديسينو، وكيل اللاعب، في تصريحات خاصة لصحيفة الرياضية السعودية، نشرتها اليوم السبت: "اللاعب رفض عرض الاتحاد، يريد أوروبا فقط، هذه رغبتنا الحالية الاستمرار في أوروبا".

وكانت وسائل إعلام إيطالية كشفت عن عرض رسمي من اتحاد جدة الجمعة، وصل إلى نادي يوفنتوس لشراء عقد اللاعب الأرجنتيني، صاحب الـ20 عامًا، مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف وكيل اللاعب: "النادي الإيطالي سيرى خلال الأيام المقبلة الوجهة الأفضل لسولي، الذي تنتهي إعارته مع فريقه فروسينوني نهاية الموسم الجاري".

ونجح سولي خلال الموسم الجاري في التسجيل رفقة يوفنتوس وفروسينوني بالدوري والكأس تسعة أهداف، ويحظى باهتمام أندية أوروبية عديدة.