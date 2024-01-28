ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر مجانا على هذه القناة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر مجانا على هذه القناة Egypt vs. Congo اليوم ، بينما يقترب موعد المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، يتزايد الاهتمام من قبل جماهير كرة القدم لمعرفة القناة المجانية التي ستبث المباراة الحاسمة. المواجهة المرتقبة من المقرر أن تجرى في يوم الأحد الموافق 28 يناير على أرضية ملعب لاورينت بوكو في كوت ديفوار.

منتخب مصر، الذي حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، يستعد لمواجهة التحدي الكبير أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تأهل كوصيف المجموعة السادسة بنفس الرصيد. يعكس اللقاء القوة والتنافس الشديد بين الفريقين، وتشعر الجماهير بالحماسة والتوتر المنتظرين لهذه المواجهة الحاسمة.

تتوقف أنظار العديد من عشاق الكرة على القناة المجانية التي ستقوم ببث المباراة المنتظرة، حيث يبحثون عن البث المباشر لمتابعة أحداث اللقاء وتشجيع منتخبهم المفضل. بالنظر إلى أهمية اللقاء وحجم الجماهير المهتمة بمتابعته، يُتوقع أن تقدم العديد من القنوات الرياضية الشهيرة بثًا مجانيًا للمباراة، لتلبية رغبة الجماهير وتمكينها من متابعة الحدث الرياضي المهم.

من المتوقع أن تنقل القنوات الرياضية الكبيرة مثل القنوات الوطنية والقنوات الفضائية الرياضية المتخصصة المباراة مباشرة، وقد تتضمن هذه القنوات مثل قنوات beIN Sports أو قنوات النايل سات الرياضية. يُشجع الجمهور على متابعة التحديثات والإعلانات المتعلقة ببث المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للقنوات الرياضية، لضمان عدم تفويت أي تفاصيل لهذا اللقاء الحاسم.

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

بالنسبة للقناة المجانية التي قد تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، تزايدت التساؤلات والبحث عنها بين محبي ومشجعي كرة القدم، حيث جذبت انتباه الجماهير الرياضية. وفي هذا السياق، أظهرت القناة الجزائرية الأولى تفاعلًا ملحوظًا، حيث أعلنت عن نقل عدد من مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، بما في ذلك مباريات دور الستة عشر، بالإضافة إلى نقل مباريات منتخب الجزائر خلال المسابقة.

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

وعلى الرغم من خروج منتخب الجزائر من البطولة، إلا أن الأمل ما زال حيًّا لدى المشاهدين المصريين في أن تقوم القناة الجزائرية بنقل مباراة منتخب مصر والكونغو. يتطلع المشجعون والمحبون لكرة القدم في مصر إلى فرصة مشاهدة اللقاء المهم عبر هذه القناة المجانية، التي قدمت خدمة مميزة لمتابعيها خلال البطولة.

من المهم أن تظل القنوات الرياضية متابعة لمطالب الجماهير وتلبية حاجياتها، خاصة فيما يتعلق ببث المباريات المهمة والحاسمة في البطولات الكبرى. وفي هذا السياق، فإن الأمل يبقى موجودًا لدى الجماهير المصرية في أن تلبي القناة الجزائرية الأولى تطلعاتهم وتنقل المباراة التي تشغل تفكير واهتمام العديد من المشجعين والمتابعين في مصر.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي H