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موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على نورويتش في كأس الاتحاد الإنجليزي

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ليفربول - كأس الاتحاد الإنجليزي

- كأس الاتحاد الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول القادمة بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

وضرب فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول كل من:

كورتيس جونز وداروين نونيز في الدقيقتين 16 و28، والبرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 53.

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وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 63، وريان جرافنبرخ الهدف الخامس في الدقيقة 90+5.

موعد مباراة ليفربول القادمة

سيلاقي ليفربول في مباراته القادمة نظيره ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الممتاز.

وستقام مباراة ليفربول وتشيلسي، يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، على ملعب أنفيلد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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