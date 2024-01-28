نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهات سهلة نسبيًا

ياسر رشاد - القاهرة - جاءت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، سهلة نسبيًا، بعد انتهاء مباريات دور الدور الرابع من البطولة.

وكان ليفربول قج حقق الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 5/3، بينما فاز مانشستر سيتي على توتنهام بتنيجة 1/0.

قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد الفائز من (بلاكبيرن روفرز أو ريكسهام).

(تشيلسي أو أستون فيلا) الفائز يواجه الفائز من مباراة (ليدز يونايتد أو بليموث).

بورنموث ضد ليستر سيتي.

الفائز من (واتفورد أو ساوثهامبتون) يواجه ليفربول.

الفائز من (بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست) يواجه الفائز من (نيوبورت كونتي أو مانشستر يونايتد).

برايتون ضد ولفرهامبتون.

ميدستون يونايتد يواجه الفائز من مباراة (شيفيلد وينزداي أو كوفينتري).

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون.