شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الثالث فى بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش، والتى تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأقيمت اليوم منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال حيث فاز بالميدالية الذهبية ديفيانش سينغ بانوار لاعب الهند وحقق دانيلو دينيس سولاتسو لاعب إيطاليا الميدالية الفضية، وفاز بالميدالية البرونزية لازار كوفاسيفيتش بطل صربيا. وفي منافسات 10متر بندقية ضغط هواء سيدات فازت الألمانية آنا يانسن بالميدالية الذهبية، وفازت سونام أوتام ماسكار بطلة الهند بالميدالية الفضية، وحققت أنيتا ستانكيفيتش بطلة بولندا الميدالية البرونزية.

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