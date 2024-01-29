شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يفاضل بين عدة مدن لاستضافة معسكر الإعداد لاستئناف المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسؤولو مودرن فيوتشر، بين عدة مدن لاستضافة معسكر إعداد الفريق في المرحلة المقبلة، حيث كان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن قد طلب إقامة معسكر مغلق للاعبين استعداداً لاستئناف المباريات.

ويفاضل مسؤولو مودرن فيوتشر بين الإسكندرية وعدة مدن أخرى لاستضافة معسكر الفريق، الذي من المقرر أن يتخلله مباريات ودية لتجهيز اللاعبين.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حسام حسن - المدير الفني

إبراهيم حسن - مدير الكرة

طارق سليمان - مدرب عام

شريف خليل - مدرب مساعد

سعفان الصغير - مدرب للحراس

وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين

دكتور محمد عنان - طبيب الفريق