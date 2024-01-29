شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يتعادل مع دجلة 2/2 والمحلة يتقدم على دكرنس فى الشوط الأول للجولة الـ19 للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الشوط الأول فى الجولة التاسعة عشر من دورى المحترفين عن تعادل لافيينا ووادى دجلة 2/2 في المباراة المقامة بينهما بمجمع الأسيوطى، تقدم هشام نيمار للافيينا بهدفين نظيفين، وتعادل على حسين لوادى دجلة بهدفين متتالين مع نهاية الشوط الأول.

في الوقت نفسه تقدم طنطا على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء، بينما أضاع عبد الرحمن الدح ضربة جزاء لأبناء السيد البدوى، كما أنهى غزل المحلة الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء على دكرنس.

وجاءت باقى نتائج مباريات الجولة على النحو التالى:

القناة 0 – 0 النصر للتعدين

حرس الحدود 1- 0 شبين

وى 0 – 0 النجوم

مكادى 0 – 0 بتروجت

أسوان 0 – 0 بروكسى

القناة 0 – 0 النصر للتعدين

بترول أسيوط 0 – 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 0 – 0 راية