"إقالة 3".. ماذا قدم المديرون الفنيون الوطنيون في كأس الأمم الإفريقية 2023 حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت-هند عواد:

تختتم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، غدا الثلاثاء 30 يناير، وشهد ثمن النهائي توديع المنتخبات التالية حتى الآن، ناميبيا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، مصر.

وتأهل إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية حتى الآن، نيجيريا، الكونغو، أنجولا، بالإضافة إلى منتخب غينيا الذي يقوده منتخب وطني كابا دياوارا.

وشهدت النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية وجود 15 مديرا فنيا وطنيا، لكن لم تكن نهايتهم واحدة، فتأهل بعضهم إلى دور الـ16، فيما ودع بعضهم البطولة، ومن ثم تمت إقالتهم.

وتأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 10 منتخبات بقيادة مديرين فنيين وطنيين، وهما، ناميبيا بقيادة كولين بنجامين، الكاميرون بقيادة ريجوبرت سونج، غينيا الاستوائية بقيادة خوان ميشا، غينيا بقيادة كابا دياوارا، الرأس الأخضر بقيادة بيدرو بوبيستا، موريتانيا بقيادة أمير عبدو، كوت ديفوار بقيادة إيمرس فاي، السنغال بقيادة أليو سيسيه، المغرب بقيادة وليد الركراكي، مالي بقيادة إريك شيل.

وودع بطولة كأس الأمم من دور المجموعات المنتخبات التالية بقيادة وطنية، موزمبيق بقيادة تشيكينيو كوندي، الجزائر بقيادة جمال بلماضي، تنزانيا بقيادة عادل عمروش، تونس بقيادة جمال القادري.

وكان توديع دور بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات كفيلا لرحيل المدربين التاليين، الجزائري جمال بلماضي، التنزاني عادل عمروش، التونسي جمال القادري.

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