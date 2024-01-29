شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت فى الصدارة ودجلة يلاحقه.. تعرف على نتائج الجولة الـ19 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق وادى دجلة فوزًا مثيرًا خارج ملعبه على لافيينا 4 / 3 في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع الأسيوطى في إطار فاعليات الجولة الـ19 لدورى المحترفين.

تقدم هشام نيمار للافيينا بهدفين نظيفين، وتعادل على حسين لوادى دجلة بهدفين متتالين مع نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف على حسين الهدف الثالث لدجلة من ضربة جزاء، وتعادل محمود الحلوانى للافيينا، قبل أن يسجل البديل وليد عطيه الهدف الرابع للدجلاوية في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

في الوقت نفسه فاز طنطا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل للاشئ ، كما استطاع غزل المحلة مواصلة انتصاراته بالفوز على دكرنس بهدفين نظيفين .

وجاءت باقى نتائج مباريات الجولة على النحو التالى : -

القناة 1 – 0 النصر للتعدين

حرس الحدود 1- 0 شبين

وى 1 – 0 النجوم

مكادى 0 – 1 بتروجت

أسوان 0 – 1 بروكسى

بترول أسيوط 0 – 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 0 – 0 راية