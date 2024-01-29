مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يستعد منتخب الرأس الأخضر لملاقاة نظيره منتخب موريتانيا ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينها.

خط الدفاع: ستيفين موريرا، روبيرتو لوبيز، لوجان كوستا، جواو باولو.

خط الوسط: جاميرو مونتيرو، كيفين بينا، ديروري دوراتي.

خط الهجوم: ريان مينديس، بيبي، جوفانو كابرال.

بينما جاء تشكيل المنتخب الموريتاني الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: باباكار نياسي.

خط الدفاع: سليمان آن، لامين با، خادم دياو، حسن حبيب.