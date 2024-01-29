افتتاح ملعب "المملكة أرينا" قبل مواجهة الهلال وإنتر ميامي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

افتتح منذ قليل ملعب نادي الهلال الجديد "المملكة أرينا"، قبل مواجهة إنتر ميامي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض بالسعودية.

وحضر افتتاح الملعب عدد من الشخصيات البارزة في السعودية مثل، فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وتبدأ مباراة الهلال ضد إنتر ميامي الأمريكي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من فيتوريا بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر يودع بطولة كأس الأمم الإفريقية