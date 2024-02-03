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الامارات | سيناريو خيالي كاد أن يطيح بقطر خارج كأس آسيا 2023

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محمد ابواسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو خيالي كاد أن يطيح بقطر خارج كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ حارس منتخب قطر مشعل برشم، منتخب بلاده حاملة اللقب، عقب التصدي لثلاث ركلات ترجيحية ليمنح بلاده بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي بالفوز على أوزبكستان 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) في المباراة التي اقيمت على استاد البيت في الخور.

وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وادركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59).

وأضافة إلى الهدف الذي أحرزه منتخب أوزبكستان في مرماه ليهدي قطر هدف التقدم، وخلال ركلات الجزاء دفع أوزبكستان ثمن استهتار لاعبيه في تنفيذ ركلات الجزاء بعد أن سنحت لهم فرصة الفوز والتقدم مرتين ولكن الحارس القطري تألق وأعاد الوضع إلى طبيعته وصعد بالمنتخب القطري إلى نصف نهائي البطولة ليكون ثاني منتخب عربي في هذا الدور بجانب المنتخب الأردني.

وتلتقي قطر مع إيران الاربعاء المقبل على استاد الثمامة، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الاخر بين الأردن وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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