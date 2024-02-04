ديربي مدريد وقمة ليفربول وأرسنال.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 4-2-2024، عددًا من المباريات الهامة والمرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتلعب اليوم في الدوري الانجليزي 4 مواجهات، أبرزها مباراة أرسنال ضد ليفربول.

وتقام مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي، تلعب اليوم قمة منتظرة بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ضد ولفرهامبتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 2».

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 1».

بورنموث ضد نوتينجهام فورست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 6».

آرسنال ضد ليفربول، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 1».

الدوري الإسباني

فياريال ضد قادش، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 3».

أوساسونا ضد سيلتا فيجو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 3».

ريال بيتيس ضد خيتافي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 3».

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 1».

الدوري الإيطالي

تورينو ضد ساليرنيتانا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «AD SPORTS Premium 1».

نابولي ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «AD SPORTS Premium 1».

أتالانتا ضد لاتسيو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «AD SPORTS Premium 1».

إنتر ميلان ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «AD SPORTS Premium 1».

الدوري الفرنسي

موناكو ضد لو هافر، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 4».

استاد ريمس ضد تولوز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 9».

ميتز ضد لوريان، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD Xtra 1».

ليل الفرنسي ضد كليرمون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 8».

بريست ضد استاد نيس، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 4».

أولمبيك ليون ضد أولمبيك مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 4».

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد هوفنهايم، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 5».

لايبزيج ضد يونيون برلين، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «beIN Sports HD 2».

كأس خادم الحرمين الشريفين

اتحاد جدة، ضد الفيصلي في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة «SSC HD».