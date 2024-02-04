ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ليفربول، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، علي نظيره آرسنال، في صدام كروي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "الإمارات".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، إليوت.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 23 على النحو التالي:

1- ليفربول- 51 نقطة

2- مانشستر سيتي- 46 نقطة

3- آرسنال- 46 نقطة

4- توتنهام هوتسبير- 43 نقطة

5- أستون فيلا- 43 نقطة

6- وست هام يونايتد- 36 نقطة

7- مانشستر يونايتد- 35 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد- 32 نقطة

9- برايتون- 32 نقطة

10- تشيلسي- 31 نقطة

11- وولفرهامبتون- 29 نقطة

12- بورنموث- 26 نقطة

13- فولهام -25 نقطة

14- كريستال بالاس- 24 نقطة

15- برينتفورد- 22 نقطة

16- نوتنجهام فورست- 20 نقطة

17- لوتون تاون- 19 نقطة

18- إيفرتون- 18 نقطة

19- بيرنلي- 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد- 10 نقاط.