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كلوب يكشف سبب استبعاد سوبوسلاي من موقعة آرسنال وليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق سبب غياب دومينيك سوبوسلاي عن موقعة مباراة آرسنال في مسابقة الممتاز، "البريميرليج" على ملعب الإمارات.


وغاب دومينيك سوبوسلاي عن قائمة ليفربول لمباراة آرسنال اليوم، بعدما أكد كلوب معاناته من الإصابة ليتم استبعاده.

أضاف كلوب في تصريحاته قبل المباراة أن سوبوسلاي شعر بشئ ما في أوتار ركبته، وهي نفس المنطقة التي تعرض فيها للإصابة، أو منطقة مشابهة إلى حد كبير.

وتابع، أن دومينيك سوبوسلاي لم يعاني من تلك الإصابة في المباراة الماضية ضد ، وكان بخير لكنه شعر بعد ذلك بالأمر بعض الشئ، وألقينا نظرة وعليه استبعد من مباراة اليوم.

وأشار إلى أنهم لا يريدون المخاطرة به، وعليهم النظر إلى مزيد من التقييم لكن كان من الواضح أنه لا يمكن أن يلعب مباراة آرسنال، هذا كل شئ لحد كبير.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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