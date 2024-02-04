قبل لقائهما في كأس الأمم الآسيوية.. تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب الأردني لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات دور النصف نهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير الجاري.

وتمكن المنتخب الأردني من الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف واحد دون مقابل، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية من حجز مقعداً في الدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات سابقة ما بين رسمية وودية، منذ اللقاء الأول بينهما عام 2004 ببطولة أمم آسيا.

وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وحضر التعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يتلق المنتخب الكوري أي هزيمة من منتخب الأردن.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، نجد أن هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع بينهما طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث حسم التعادل المواجهتين.

وسجل لاعبو منتخب كوريا الجنوبية 7 أهداف في شباك المنتخب القطري، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.