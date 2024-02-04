ولفرهامبتون يفوز على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ولفرهامبتون وتشيلسي، التي أقيمت اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ولفرهامبتون على نظيره تشيلسي بنتيجة 4-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول، كول بالمر في الدقيقة 19.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، ماتيوس كونيا في الدقيقة 22.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، ديساسي "هدف ذاتي" في الدقيقة 43.

سجل هدف ولفرهامبتون الثالث، ماتيوس كونيا في الدقيقة 63.

سجل هدف ولفرهامبتون الرابع، ماتيوس كونيا في الدقيقة 82.

سجل هدف تشيلسي الثاني، تياجو سيلفا في الدقيقة 86.

ويحتل ولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 32 نقطة بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل تشيلسي المركز 11 برصيد 31 نقطة.

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